23 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд отказал в УДО убийце уральской пенсионерки, получившему 13 лет

На Среднем Урале суд отказал в условно-досрочном освобождении жителю Краснотурьинска, отбывающему срок за нанесение смертельных травм пенсионерке.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре 2012 года: пьяный житель города Анатолий Ольхов во дворе многоквартирного дома жестоко избил 72-летнюю женщину. Как показало расследование, сделал он это из личной неприязни, возникшей в ходе ссоры. От полученных травм старушка погибла на месте, а убийцу задержали.

Несмотря на то, что своей вины Ольхов так и не признал, Краснотурьинский городской суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима. В пользу родственника погибшей с уральца взыскали компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.

Недавно Анатолий Ольхов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако в прокуратуре выступили против, указав на его нестабильное поведение в колонии и дисциплинарные взыскания за различные нарушения. Более того, из суммы компенсации в 1 млн рублей Ольховым выплачено всего 868 рублей.

В итоге суд в УДО отказал. Уралец продолжит отбывать срок за решеткой.

Теги: УДО, колония, суд, Краснотурьинск


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