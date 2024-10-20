Президент ОАЭ прибыл на встречу с Путиным

Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Путин отметил, что товарооборот между странами вырос в три раза.

"Правда, за семь месяцев текущего года он несколько скорректировался в сторону понижения, и это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссий", - отметил президент.

Президент ОАЭ, в свою очередь, отметил, что хорошие отношения с Путиным помогают решить многие вопросы между Москвой и Абу-Даби.

Добавим, что официальная программа визита Президента ОАЭ начнется 21 октября. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани. Кроме того, лидеры проведут переговоры, на которых рассмотрят развитие российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.