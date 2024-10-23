23 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Свердловской области только за два дня произошло три ДТП с детьми на мотоциклах

С начала недели в Свердловской области произошло уже три ДТП с детьми, управляющими кроссовыми мотоциклами. Никто из несовершеннолетних не имел водительского удостоверения.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, мототранспорт приобретался их родителями либо близкими родственниками. Взрослые преподавали подросткам первые уроки вождения, однако позднее никак не ограничивали доступ к мотоциклам и не объясняли его опасность. Как результат - пять пострадавших детей, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

О первом случае мы рассказывали ранее. 21 октября в селе Тарасково 16-летний подросток не справился в управлением и допустил опрокидывание транспорта. Сам водитель остался цел, а вот его 15-летний пассажир, ехавший без шлема и экипировки, получил открытую черепно-мозговую травму, с которой и был госпитализирован. Позднее выяснилось, что мотоцикл купил отец мальчика для личного пользования и обучения сына на закрытой территории. Когда же родитель уехал из дома, подросток без разрешения взял транспорт и поехал кататься.

ДТП с участием ребенка, управляющего кроссовым мотоциклом в Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Второй случай произошел в тот же день, но уже в поселке Горноуральский. Водитель "Форд Фокус", поворачивая налево, не уступил дорогу питбайку, за рулем которого был 13-летний мальчик. Пострадали как водитель, так и 17-летний пассажир питбайка, который был без шлема. Оба были госпитализированы в различными травмами. Автомобилист же скрылся с места аварии - сейчас его разыскивают. Питбайк был приобретен дедушкой одного из подростков, в подарок, он же и научил внука управлять им.

ДТП с участием ребенка, управляющего кроссовым мотоциклом в Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Третий случай произошел накануне вечером в поселке Билимбай Первоуральского района, также на дороге общего пользования. 54-летний водитель "Форд Фокус" при проезде перекрестка равнозначных дорог, не предоставил преимущество питбайку "Питон" и столкнулся с ним. За управлением последнего был 15-летний подросток, который катался с ровесником. Оба в тяжелом состоянии госпитализированы в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Шлемов на пострадавших не было. Мототехника была приобретена отцом в подарок сыну, ключи хранились в свободном доступе.

ДТП с участием ребенка, управляющего кроссовым мотоциклом в Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Все три ДТП произошли в темное время суток, мототехника не была оснащена световым оборудованием, а потому не была заметна другим участникам дорожного движения.

Стражи порядка привлекли к ответственности каждого водителя, в соответствии с действующим законодательством. На родителей и родственников, не исключивших доступ к технике, составлены протоколы по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ. Материалы по каждому факту сейчас отрабатываются сотрудниками ПДН, решается вопрос о привлечении взрослых к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ и постановке детей на профилактический учет. Помимо этого, в каждой учебной организации, по месту обучения подростков, будут проведены комиссионные обследования, на предмет обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. По каждому факту полиция проводит проверку.

Госавтоинспекция разъясняет, что в правилах дорожного движения не существует такого понятия как "питбайк", а есть понятие механическое транспортное средство. И данный вид транспорта относится именно к нему. Поэтому для управления кроссовым мотоциклом необходимо иметь водительские права соответствующей категории, знать ПДД и иметь соответствующие навыки вождения, которым обучают в специализированных школах. Передавать управление таким видом транспорта детям - недопустимо.

Теги: ДТП, дети, мотоцикл


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