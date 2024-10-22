Под Новоуральском двое подростков на мотоцикле угодили в ДТП

В селе Тарасково в Новоуральском городском округе произошло ДТП, в котором пострадал подросток, ехавший на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 21 октября около 16.50 напротив дома №7 по улице Советская. По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла "Эндуро" превысил скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. Вместе с ним ехал 15-летний пассажир, который получил открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. Сам же водитель не пострадал.

Уже на месте ДТП было установлено, что в шлеме находился только водитель. Объем мощности мототранспорта составляет 250 куб.см., а потому для его управления необходимо водительское удостоверение категории "А", которого у юноши нет. Оказалось, что мотоцикл купил отец подростка для личного пользования. Парню же за руль разрешалось садиться только на закрытых участках и с позволения родителя. Однако, когда тот уехал по делам, школьник решил покататься без разрешения.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.6 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ и ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Помимо этого, по данному факту материалы направлены в ПДН для привлечения родителей обоих несовершеннолетних к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и рассмотрения вопроса постановки на профилактический учет.



Госавтоинспекция напоминает, что управление мотоциклом допускается только с 18-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

