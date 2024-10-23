23 Октября 2024
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев подарил ЦГКБ №23 на Эльмаше новые скамейки

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил городской больнице №23 на Эльмаше 10 новых скамеек. Установить их помогли активисты Волонтерского центра Вихарева.

"Алексей Вихарев оказывает нам поддержку уже несколько лет. В этот раз благодаря его помощи больничный сквер станет комфортным для пребывания посетителей. В нашу больницу часто обращаются люди с травмами, которым проблематично долго находиться на ногах. Им скамейки особенно нужны. Да и всем остальным будет удобно – и нашим пациентам, и тем, кто пришел их навестить", - прокомментировал заместитель главного врача ЦГКБ №23 Владислав Герасименко.

Установка скамеек от Волонтерского центра Алексея Вихарева в парке 23-й больницы Екатеринбурга(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Установка скамеек от Волонтерского центра Алексея Вихарева в парке 23-й больницы Екатеринбурга(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Установить их было решено в больничном парке возле отделения травматологии и лаборатории - именно здесь самый большой наплыв пациентов.

Установка скамеек от Волонтерского центра Алексея Вихарева в парке 23-й больницы Екатеринбурга(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Скамейки изготовлены из переработанного пластика. Несмотря на это они очень прочные: не прогибаются и свободно могут вынести большой вес. На спинка размещен QR-код, по которому можно перейти на сайт Волонтерского центра и оставить обращение. В будущем такие "экологичные" скамейки депутат, который также возглавляет Свердловское отделение Российского экологического общества, планирует передать школам и паркам Екатеринбурга.

Установка скамеек от Волонтерского центра Алексея Вихарева в парке 23-й больницы Екатеринбурга(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"С больницей мы сотрудничаем уже более 3 лет, с момента возникновения медицинской фракции. Каждый житель Орджоникидзевского района знает, что гордость 23-й городской больницы – это ее парк. В парке я и активисты моего Волонтерского центра высаживаем деревья, прибираемся, вывозим мусор и сегодня привезли скамейки, которые изготовлены из специальных переработанных материалов. В их изготовлении принимали участие волонтеры нашего Волонтерского центра. Сделаем все возможное, чтобы нашим гражданам было комфортно находиться в больнице" - сказал депутат, руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Установка скамеек от Волонтерского центра Алексея Вихарева в парке 23-й больницы Екатеринбурга(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, ранее Алексей Вихарев передал 23-й горбольнице два легковых автомобиля, на которых врачи выезжают на дом к пациентам. А также направил средства на ремонт рентген-кабинета и установку нового рентгенозащитного окна и специальных ставней на все окна. В этом году депутат закупил для больницы многофункциональную технику, которая поможет в ведении электронных медкарт. Также совместно с медиками 23-й больницы депутат провел выездную вакцинацию и диспансеризацию в Екатеринбурге. Первым в России реализовал проект вакцинации во дворах.

Теги: Алексей Вихарев, Екатеринбург, Эльмаш, ЦГКБ №23, скамейка, больница


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