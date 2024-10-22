Сестра Ким Чен Ына: Южная Корея и Украина - "невоспитанные собаки"

Сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон – жестко высказалась в ответ на заявления Сеула о том, что на Украину могут отправить северокорейских солдат. Она назвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками".

"Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда и сюда, попрошайничают и осмеливаются нести нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США", - сказала политик.

Ким Ё Чжон - северокорейский политический, государственный и партийный деятель, заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она является главным советником своего брата и второй по влиятельности персоной в стране.

Ранее представитель Северной Кореи при ООН заявил, что утверждения южнокорейских и украинских деятелей об отправке военнослужащих для участия в российской СВО являются "беспочвенными слухами".