В Казани начинается саммит БРИКС – "смотр сил антизападной коалиции"

Саммит БРИКС, который уже называют смотром сил антизападной коалиции, начинает работу в Казани. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Татарстана для участия.

В городе введены беспрецедентные меры безопасности, полицейские патрули выставлены буквально на каждом перекрестке и, конечно, в районе МВЦ "Казань ЭКСПО", где пройдет саммит.

Писатель и журналист Джордж Галлоуэй сказал в преддверии форума, что саммит БРИКС в Казани может стать поворотным моментом для мира. "БРИКС важен сам по себе, но предстоящий в данный момент саммит БРИКС в геополитической ситуации является самым важным из всех. Это может стать поворотным моментом в мировой истории", — заявил Галлоуэй.

Есть мнение, что БРИКС будет предлагать альтернативу долларовой системе и может заменить такие структуры как МВФ.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.