Наценка торговых сетей на сливочное масло превышает 70%

В России наценка торговых сетей на сливочное масло составит более 70%.

Как заявил заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, это также связано с ростом себестоимости производства: увеличение затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку.

Кроме того, на цены также повлияли рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.

Леонов указал, что в августе рост цен на сырье составил 10–20% с начала 2024 года, на логистику – 30–35%, упаковку – 10–15%.

В настоящее время средние розничные цены на сливочное масло находятся на уровне 1040 руб. за кг, что на 20,4% выше, чем в январе текущего года. В оптовом сегменте масло стоит 606 руб. за кг., сообщает ТАСС.