Жительницу Краснодарского края чуть не загрызла стая собак

Жительницу поселка Сириус Краснодарского края чуть не загрызла стая собак. Бездомные животные набросились на нее вчера, 20 октября, поздно вечером. Как сообщает телеграм-канал MASH, во двор приехал ее сосед, увидел происходящее и палкой начал отгонять псов. Происходящее услышали соседи и тоже пришли на помощь. Вместе им удалось отогнать стаю.

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Они отвезли пострадавшую в больницу. Женщина сейчас под наблюдением врачей с серьезными травмами рук и ног. Ей предстоит курс уколов от бешенства.

Как пишет паблик-канал в VK "Жесть Краснодара и края", жители поселка на улице Тополиной жалуются на стаю агрессивных псов, которая держит их в страхе уже несколько недель. Два дня назад они покусали мужчину из соседнего дома.