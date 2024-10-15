В Ялуторовске с администрации взыскали деньги за нападение бездомной собаки на ребенка

В Ялуторовске по иску прокурора администрация выплатит компенсацию 45 тыс. рублей ребенку за укус бродячей собаки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле текущего года бездомная собака кинулась на девятилетнюю девочку во дворе и укусила ее за ногу. Межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города Ялуторовска компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней девочке.

Ялуторовский районный суд требования прокуратуры удовлетворил.