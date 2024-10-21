СМИ: Глава Пентагона в Киеве не даст ВСУ разрешение на удары вглубь России

Министр обороны США Ллойд Остин не даст ВСУ разрешение на удары вглубь России американским оружием в ходе визита в Киев, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, глава Пентагона прибыл на Украину "без каких-либо важных заявлений". Он планирует лишь продемонстрировать "твердую приверженность США военным усилиям" Киева.

Как сообщалось, Остин прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом. Он планирует встретиться с Владимиром Зеленским и высшим руководством военных сил Украины, чтобы обсудить, как продолжать поддерживать украинскую армию перед растущим числом вызовов.