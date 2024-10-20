ВСУ потеряли под Курском более 25 тысяч человек

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч человек. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25050 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также уничтожены 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Напомним, накануне стало известно, что четверо свердловчан, участвовавших в боях в Курской области, были освобождены из плена. Сейчас они находятся в Белоруссии, затем их перевезут в санаторий Министерства обороны РФ.

Кроме того, правительство России выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области. Более 3,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости. В зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – такие выплаты составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека.