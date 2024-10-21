Российские военные освободили четыре населённых пункта в Курской области

Российские военные освободили четыре населённых пункта в Курской области: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сейчас идут бои в районе деревни Кругленькое. В окружении российских бойцов находится более 1800 украинских военных - в Суджанском и в Кореневском районах.

Как сообщает канал, за последние 24 часа противник понёс там значительные потери. Примерно 10 человек сдались в плен из-за нехватки боеприпасов и разбитой техники.