На выплаты пострадавшим жителям Курской области выделено еще 3,2 млрд рублей

Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, более 3,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости.

"В зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – такие выплаты составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что ранее на эти цели уже было направлено более 10 млрд рублей.

Напомним, сегодня стало известно, что четверо свердловчан, участвовавших в боях в Курской области, были освобождены из плена. Сейчас они находятся в Белоруссии, затем их перевезут в санаторий Министерства обороны РФ.