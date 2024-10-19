В здание у резиденции премьера Израиля врезался беспилотник

В израильском поселении Кесария в здание около частной резиденции премьера страны Биньямина Нетаньяху врезался беспилотник. Об этом сегодня сообщает "Интерфакс" со ссылкой на израильские СМИ.

Известно, что самого премьера и его супруги в момент инцидента дома не было. Данных о пострадавших пока не поступало.

В Израиле утверждают, что с территории Ливана в субботу утром запустили три дрона. Два из них удалось сбить, а один смог долететь.

На этой неделе, 17 октября, в МИД Израиля официально подтвердили ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Яхью Синвара. В Кремле заявили, что Россия обеспокоена последствиями убийства лидера ХАМАС.