Глава ЕК обвинила Россию и Белоруссию в гибридной атаке мигрантами

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает приток мигрантов в Польшу и страны Балтии результатом гибридной атаки со стороны России и Белоруссии.

"Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии", - заявила она, пообещав принять "все меры" для борьбы с миграцией в этих странах.

Как сообщает ТАСС, Совет ЕС на министерском уровне вынесет решение о принятии конкретных мер по усилению миграционного контроля.

Напомним, Финляндия закрывала, открывала и снова закрывала пропускные пункты на границе с Россией на протяжении осени и зимы 2023 года. Власти Финляндии обвинили российскую сторону в организованном массовом пропуске к финской границе мигрантов из стран третьего мира.