КПП на границе России и Финляндии закроют до 14 января

Контрольно-пропускные пункты на границе России и Финляндии – Ваалимаа и Ниирала закроют уже вечером 15 декабря и вплоть до 14 января 2024 года. Об этом на пресс-конференции заявила финский министр внутренних дел Мари Рантанен.

По ее словам, восточная граница закрывается в эту пятницу в 21.00 по мск. Министр отметила, что изначально КПП возобновляли работу, чтобы проверить, не прибудут ли новые мигранты на границу, однако уже в первые часы после открытия границы ее пытались пересечь десятки людей.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских КПП с Россией, обвинив российскую сторону в организованном массовом пропуске к финской границе мигрантов из стран третьего мира. В декабре стало известно, что в ночь на 14 декабря два наиболее популярных КПП, на которые ранее приходилась основная часть трафика, будут открыты.