Залужный: Женщинам нужно быть готовыми к мобилизации

Украинский режим может пойти на мобилизацию женщин, если это понадобится для спасения Европы. Об этом заявил бывший главком ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (признан в России нежелательной организацией).

"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем", — дословно сказал Залужный.

Он добавил, что военный конфликт переходит в новую стадию, статическую и изнурительную, что является почти невозможной задачей для украинского режима. Поэтому нужны более решительные действия, хотя сам он хотел бы избежать призыва женщин. Характерно, что Залужный "аргументировал" свои слова не интересами Украины, а интересами Европы. Украинские женщины должны воевать за интересы Европы?

"Ваш любимый Залужный открытым текстом сказал, что вы все приговорены подохнуть ради интересов Европы", - написал обозреватель Юрий Подоляка, имея в виду авторитет, который на Украине имел Залужный.

На Украине давно говорят о мобилизации женщин как гипотетической возможности, но которая может стать вполне реальной, так как потери велики, а количество мужчин небезгранично.

Украинские телеграм-каналы пишут, что вопрос дальнейшего снижения возраста мобилизации уже решен и в ближайшее время будет реализован. Неясно только, насколько его опустят - сначала до 21 года или сразу до 18 лет. Но это произойдет уже в начале 2025 года. Теперь начинается "прогрев" общества на предмет мобилизации женщин, которая якобы будет необходима для спасения страны.

Напомним, еще в 2020 году Зеленский заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины". Отказавшись от выполнения всех своих обещаний, это он как раз может выполнить.

Накануне украинский боевик Александр Матяш сказал на телевидении, что, если на фронт не пойдут все граждане, включая женщин и даже пенсионеров, Украина перестанет существовать как государство.

О нехватке у Зеленского живой силы все чаще пишут в западных СМИ. Сам он на совместном брифинге с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал все страны альянса готовить бригады, которые заменят ВСУ.

"Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших хлопцев, которые устали, они могут заменить их на поле боя", - сказал он.

Возможно, это заявление было согласовано с заявлением Залужного, преследуя цель показать, что Киев хочет обойтись без этого, но нужна помощь Запада, который должен отправить свои войска. Но если этого не случится...

Вряд ли украинские женщины обрадуются перспективе воевать в армии Зеленского. Накануне в Закарпатской области около 30 женщин пытались перевернуть автобус с сотрудниками ТЦК (военкомата) и разбили в нем лобовое стекло. Открыто уголовное дело открыто по статье о хулиганстве, препятствовании вооруженным силам и о блокировке транспорта предприятий. Женщинам грозят тюрьмой.

На Украине в последние дни и недели еще более усилился отлов людей для фронта. Он сопровождается процессом-прикрытием - показательными облавами на концертах, в ресторанах, ночных клубах. Резко выросли ценники на откуп как для отдельных людей, так и для заведений. Украинским войскам все больше не хватает людей, и об этом говорят все более открыто даже на Украине. Потому что военные потери громадны.

"Я вчера проезжал несколько больших городов, и специально проезжал вдоль кладбищ посмотреть на количество погибших. Житомир вообще впечатляет. Ты просто немеешь. Потому что видишь каждые два-три месяца, насколько добавляется количество погибших. А самое страшное – это та тишина. Когда ветер полощет сотни тысяч флагов – и тишина", – рассказал о своих ощущениях бывший замкомандующего сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос.