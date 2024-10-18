18 Октября 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Трамп назвал Зеленского виновным в конфликте с РФ

Кандидат в президенты США от республиканцев, экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что российско-украинский конфликт произошел по вине президента Украины Владимира Зеленского.

Заявление политика прозвучало в рамках подкаста с бизнесменом Патриком Бет-Дэвидом на Youtube. "Ему [Зеленскому] не следовало позволять этой войне начаться. Война проиграна", – указал Трамп.

Он отметил, что спровоцировал этот конфликт президент США Джо Байден. Трамп отметил, что конфликт никогда бы не произошел, если бы он был главой государства.

По мнению Трампа, Зеленский – "лучший торгаш в истории". Кандидат в президенты США обосновал свои слова тем, что после каждого визита в США Зеленский уезжает с миллиардами долларов.

Теги: Трамп, Зеленский, Украина, спецоперация


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