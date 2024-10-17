На Кубани полковник армии России посмертно реабилитирован по делу о нарушении защиты гостайны

Офицер армии России посмертно реабилитирован по делу о нарушении защиты гостайны. Решение принял Краснодарский краевой суд.

Уголовное дело поступило в Краснодарский краевой суд в апреле 2024 г. Мужчина же с ноября 2022 г. в качестве добровольца в составе отряда "БАРС" участвовал в специальной военной операции (СВО) и 3 мая 2024 г. геройски погиб, за что представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).

В суде гособвинитель заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого, однако его вдова возразила против такой постановки вопроса. Вместе с адвокатом она настаивала на прекращении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления по малозначительности – негативных последствий для общества и государства не было.

Подсудимый, являясь военным пенсионером, уволенным со службы по истечению контракта в звании полковника, поступил в добровольческий отряд, в составе которого отправился в зону СВО. Получив отпуск и опасаясь, что он может стать для него последним, офицер уехал в Абхазию ради приведения в порядок могил своего отца и бабушки, и для отдыха с семьей. Во время предварительного следствия он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд установил, что военный более 26 лет служил по контракту, выполняя боевые задачи в составе специальных подразделений в Абхазии, Молдове, Никарагуа, Сирии, Украине, награжден тремя государственными и многочисленными ведомственными наградами. В итоге судья пришел к убеждению, что данный случай является исключительным, и поступок не повредил интересам государства.

Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления в силу его малозначительности. За вдовой погибшего признано право на реабилитацию. Постановление вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.