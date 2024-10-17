17 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Погибшая от нападения львов сотрудница парка "Тайган" была самой опытной в учреждении

Погибшая от нападения львов сотрудница парка "Тайган" Леокадия Перевалова была самой опытной в учреждении. Так рассказала "Известиям" руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина.
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По ее словам, женщина объясняла технику безопасности работы с дикими животными другим работникам.

Погибшая сотрудница парка знала хищников и их повадки "от и до" и постоянно кормила животных. Алексагина до сих пор не может понять, как погибшая забыла закрыть задвижку между клетками.

"Она выкормила сотни малышей, они прошли через ее руки", - сказала руководитель пресс-службы.

В крымском парке "Тайган" 16 октября львы загрызли сотрудницу. Она зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. Хищники напали на женщину и причинили ей смертельные травмы. По предварительным данным, причиной этого стал человеческий фактор: забывчивость.

Сотрудница парка львов проработала там почти 17 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

Теги: лев, Тайган, Крым, парк, сафари


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