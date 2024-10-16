Сотрудница парка "Тайган" погибла при нападении львов

Сотрудница парка львов "Тайган" погибла в результате нападения хищника. Об этом сообщил СУ СКР по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).

По данным ведомства, женщина, которая проработала в парке почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате хищники напали на нее.

В 2022 году владелец крымского парка и крупнейшего в Европе питомника с хищниками "Тайган" Олег Зубков получил срок за нападение животного на посетителей. Инцидент произошел в сентябре 2021 года: 22-летняя жительница Краснодара подошла близко к клетке с тигром. В этот момент девушка держала на руках годовалого ребенка, которому животное откусило часть пальца. Позднее врачам пришлось его ампутировать.

В 2020 году Зубкову назначили штраф в 400 тыс. рублей за пострадавшую от льва туристку. Ей же владелец питомника выплатил 109 тыс. рублей судебных издержек и 300 тыс. рублей морального ущерба.