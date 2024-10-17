17 Октября 2024
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Происшествия Республика Крым
Фото: Накануне.RU

Директор парка "Тайган": львы, которые пробуют человеческое мясо, становятся людоедами

Если львы пробуют человеческое мясо, то они становятся людоедами, такое мнение выразил директор парка львов "Тайган" Олег Зубков "Известиям" после того, как хищники 16 октября загрызли сотрудницу.
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По словам Зубкова, львы были сытыми, но при этом обглодали ее ноги — такое поведение животных ужасает и вызывает вопросы.

Сейчас крымский сафари-парк "Тайган" временно закрыт. Там ведутся следственные действия, а на входе висит табличка о закрытии учреждения по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что сотрудница вошла в клетку к хищникам для уборки, но не закрыла засов двери между наружным и внутренним вольерами. Она работала в зоопарке почти 17 лет. Семье погибшей обещают помощь.

Хищников усыплять не будут.

"Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. С львами никто ничего делать не будет", — сказал Зубков.

Теги: лев, Крым, Тайган, хищник


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