В Саратове завели уголовное после массовой драки иностранцев

После массовой драки с участием иностранцев в Саратове возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой группа приезжих устроила на одной из улиц Саратова массовую драку.

Ранее в местном Telegram-канале появилось видео драки с участием более 10 мужчин. На кадрах слышна речь на иностранном языке. По информации МВД, полицейские задержали пятерых иностранцев. На двоих были составлены протоколы по факту мелкого хулиганства.

В начале октября Екатеринбурге был вынесен приговор по делу о поножовщине между мигрантами на улице Академика Бардина. Обоих обвиняемых отправили в колонию. Напомним, в июне 2023 года в столице Урала произошла массовая драка с участием девяти человек. Причиной стал конфликт одного из иностранцев со знакомым. Во время драки двое были убиты ножами, еще трое получили ранения. Вскоре были задержаны двое подозреваемых – 28-летние граждане Таджикистана Гафор Гафорзода и Илес Бобиев.