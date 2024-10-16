16 Октября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Hannibal Hanschke

Шольц заявил о готовности встречаться с Путиным и обсуждать конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна поучаствовать в мирной конференции по Украине. Политик готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним сложившуюся в зоне специальной военной операции ситуацию.

Шольц отметил, что при этом должны соблюдаться два принципа: никаких решений не будет приниматься без участия Украины и без предварительного согласия между странами-партнёрами Германии. Также Шольц в очередной раз пообещал продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется, пишет РИА Новости.

Напомним, 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток прошла конференция по украине. Российские власти, в том числе президент, неоднократно заявляли, что приглашение на конференцию в Швейцарии не получали, но даже если бы и получили, то участвовать бы не стали, поскольку там, по мнению МИД РФ, будет обсуждаться только киевский вариант прекращения конфликта. Позже стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц работает над собственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине. Политик после неудач на региональных и европейских выборах хочет "разыграть украинскую карту", чтобы укрепить свои позиции войти в историю как "канцлер мира". Позже источник в кабине ФРГ сообщил, что информация о существовании у канцлера ФРГ Олафа Шольца "мирного плана" по Украине не соответствует действительности.

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой вариант плана урегулирования конфликта. Он "состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Пункт первый – геополитический, второй и третий – военные, четвертый – экономический, пятый посвящен безопасности", сказал украинский президент. Пунктом первым плана значится вступление Украины в НАТО, он предусматривает приглашение в альянс уже в ближайшее время. В Кремле план урегулирования украинского конфликта, озвученный Зеленским, назвали эфемерным.

Теги: Олаф Шольц, Украина, переговоры, концеренция, Владимир Путин


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Ранее 11.09.2024 12:35 Мск Шольц заявил о необходимости новой конференции по Украине с участием России

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