В Ханты-Мансийске все школы отправили на удаленку из-за роста ОРВИ, гриппа и COVID-19

В Ханты-Мансийске школы перевели на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19

Как сообщили Накануне.RU в администрации, дистанционные занятия вводятся с 16 по 25 октября для учеников с первого по 11 класс. Такое решение принято по итогам санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города.

Ранее сообщалось, что в Югре из-за вирусных инфекций переведены на дистант ученики 25 школ.

По данным Роспотребнадзора, за неделю зафиксировано 139,7 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Эпидемический порог превышен на 49%. Растет также заболеваемость коронавирусной инфекцией.