В Турции нашли тело пропавшей 8 октября россиянки

В Турции нашли тело пропавшей 8 октября россиянки. Маргарита Караджа вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Ее родные обратились в полицию за помощью в поисках сразу же в день ее пропажи. Также они активно писали в социальные сети, пишет Газета.ru.

Местная полиция начала расследование.

По информации СМИ, 57-летняя Маргарита Караджа пропала после выхода из дома в уезде Алтынорду. Родные россиянки обратились в полицию в этот же день. Они также распространили информацию через социальные сети. Тело женщины полиция нашла 15 октября в ореховой роще в квартале Бозтепе.

Информации о причинах ее смерти пока нет. Идет расследование.