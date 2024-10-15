Группа туристов попала под камнепад на Алтае

Группа туристов из 12 человек попала под камнепад на Алтае в районе устья реки Кысхыштубег. Погибла 18-летняя девушка из Бердска, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС по региону.

Еще двое получили травмы. Требуется эвакуация.

Накануне вечером спасателям Онгудайской пожарно-спасательной части №8 удалось эвакуировать одну из пострадавших. Она самостоятельно вышла навстречу к специалистам МЧС. Её доставили в Акташскую больницу с травмой головы.

Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России – 9 человек и 2 единицы техники.

"Камнепады – это чрезвычайно опасные природные явления, связанные с падением с крутых склонов камней и перемещением их на большие расстояния с большой скоростью. По сравнению со многими другими опасными явлениями, они обычно поражают лишь небольшие участки. Однако наносимый ими ущерб может быть весьма значительным", - пишет geoinfo.ru.