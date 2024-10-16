СМИ: Подозреваемый в подрыве внедорожника в Москве мог платить налоги на Украине

Задержан подозреваемый в причастности к подрыву внедорожника в Москве, в результате которого пострадали три человека.

Задержанного зовут Виталий Слободяник. Предварительно, он является украинским налогоплательщиком, сообщает РИА Новости.

"Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО", — сказал осведомленный источник.

Mash пишет, что задержанный является соучредителем бара "Гадкий койот" и ресторатором. У него 12 компаний в сфере общепита. Пострадавший — его бизнес-партнр.

Виталия задержали 15 октября в Бибирево. При обыске у мужчины дома нашли целый схрон оружия, ножи и бронежилеты. По информации телеграм-канала, он служил в белорусском спецназе. Предполагаемый мотив покушения — конфликт относительно ведения бизнеса.

Ранее сообщалось, что СВУ находилось в пакете на капоте внедорожника TANK, припаркованного у жилого дома на Профсоюзной улице, оно было прикрыто детской пеленкой. 15 октября около восьми утра мужчина с 6-летним ребенком вышли из дома и заметили подозрительный предмет на своей машине. Водитель хотел убрать его, в этот момент прозвучал взрыв. Пострадали двое мужчин, у них — ранение ног и рук, у ребенка рассечена голова. Пострадавших увезли с места инцидента на скорой. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.