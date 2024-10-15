СВУ взорвалось на внедорожнике в Москве, среди пострадавших - ребенок

Самодельное взрывное устройство (СВУ) взорвалось на внедорожнике на юго-западе Москвы. Пострадали три человека, среди них – ребенок, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, СВУ находилось в пакете на капоте внедорожника TANK, припаркованного у жилого дома на Профсоюзной улице, оно было прикрыто детской пеленкой. Около восьми утра мужчина с 6-летним ребенком вышли из дома и заметили подозрительный предмет на своей машине. Водитель хотел убрать его, в этот момент прозвучал взрыв, пишет Shot.

Пострадали двое мужчин, у них - ранение ног и рук, у ребенка рассечена голова. Пострадавших увезли с места инцидента на скорой.

По данным канала, внедорожник принадлежит московскому бизнесмену-ресторатору Виктору М. По одной из версий, СВУ ему на капот могли заложить конкуренты.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, сообщает СУ СКР по Москве. В рамках уголовного дела будет назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая.