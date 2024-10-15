Наказание за вооруженный мятеж в России ужесточили вплоть до пожизненного заключения

Государственная дума РФ 15 октября в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, усиливающий наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы. Проект был принят единогласно, за него проголосовал 401 депутат.

Исходя из этого закона, организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Проект федерального закона предлагает изложить в новой редакции статью 279 Уголовного кодекса Российской Федерации, установив разную степень ответственности за вооруженный мятеж в зависимости от роли виновного в совершении данного преступления (организация вооруженного мятежа или руководство им либо участие в вооруженном мятеже) и тяжести наступивших последствий. Также предлагается предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности за совершение этого преступления, если лицо способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом, а также если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Напомним, что вооруженное выступление военизированного формирования ЧВК "Вагнер" 23—24 июня 2023 года, начавшееся с заявлений владельца компании Евгения Пригожина, направленных против Минобороны РФ, было расценено российскими властями как попытка мятежа. 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" к Москве и их возвращении в места дислокации. Утром 27 июня уголовное преследование было прекращено. Через два месяца после мятежа Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.