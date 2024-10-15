В Сургуте на карантин закрыли школу из-за вспышки ОРВИ и гриппа

В Сургуте на дистанционное обучение перешли ученики школы №46, передает корреспондент Накануне.RU.

О прекращении очных занятий сообщила администрация учебного заведения. Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Первая смена пробудет дома до 18 октября, вторая — до 17 октября включительно. На карантин ушли ученики с первого по 11 класс. Занятия будут вестись с помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школьникам будут задавать домашнее задание ежедневно.

Отметим, что в Югре из-за вирусных инфекций переведены на дистант ученики 25 школ.

По данным Роспотребнадзора, за неделю зафиксировано 139,7 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Эпидемический порог превышен на 49%. Растет также заболеваемость коронавирусной инфекцией.