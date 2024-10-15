Москалькова попросила Лубинца посетить вывезенных из Курской области жителей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца посетить насильно вывезенных из Курской области людей.

"Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся", — сказала Москалькова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в аппарат уполномоченного по правам человека поступили обращения о поиске более чем тысячи человек, насильно вывезенных ВСУ из Курской области. По словам Москальковой, обращения поступили от родственников, пытающихся разыскать курян.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.