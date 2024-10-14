Москалькова: ВСУ насильно вывезли более тысячи жителей Курской области

В аппарат уполномоченного по правам человека поступили обращения о поиске более чем тысячи человек, насильно вывезенных ВСУ из Курской области. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью изданию "Аргументы и факты".

По ее словам, обращения поступили от родственников, пытающихся разыскать курян.

Москалькова подчеркнула, что насильственный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции. Омбудсмен направила украинской стороне письмо, в котором попросила сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

Москалькова также сообщила, что из Курской области эвакуировали более 112 тысяч человек, еще около 40 тысяч человек отказались от эвакуации.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.

11 октября сообщалось, что российские военнослужащие освободили 56 жителей приграничья в Курской области. В настоящее время люди находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.