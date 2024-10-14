Нобелевскую премию по экономике получил Дарон Асемоглу

Нобелевскую премию по экономике получили Дэрон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон "за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние". Об этом сообщается на сайте премии.

Читайте также: Нобелевскую премию мира присудили японской организации за борьбу с ядерным оружием

Их наградили за книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные", которую издали в 2012 году.

"Лауреаты Нобелевской премии по экономике этого года — Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон — продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны. Общества с плохим правовым регулированием и институтами, которые эксплуатируют население, не способствуют экономическому росту и изменениям к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять почему", - сообщается на сайте.

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стала профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. Она представила новый подход к оценке причин гендерного неравенства на рынке труда и объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин.