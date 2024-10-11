Нобелевскую премию мира присудили японской организации за борьбу с ядерным оружием

Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo. Это сообщество выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщают "Известия".

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Организация получила награду за усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться.

Премия мира по завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В этом году на нее номинировали 285 кандидатов. Среди них - бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, американский миллиардер Илон Маск, основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, экс-президент США Дональд Трамп, Папа Римский Франциск и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В 2023 году Нобелевскую премию мира получила иранка Наргес Мохаммади. Ее наградили за борьбу против угнетения женщин в стране. Премию получили вместо нее в Осло её дети, т.к. Моххамади сейчас находится в тюрьме.