В TeleClub Екатеринбурга отменили концерт блогеров Hype House

Выступления блогеров из объединения Hype House в Екатеринбурге не будет. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте TeleClub, где 24 октября и должен был пройти концерт.

В программе сказано, что это первый тур блогеров по регионам страны. Помимо Екатеринбурга, они также должны посетить Новосибирск, Омск, Красноярск и другие города. В уральской столице планировалось выступление Юли Гаврилиной, Кати Голышевой, Сони Слипи, Фроси, Германа Гласа, Паши Дворецкого и Аслана Шукаша.

На сайте TeleClub в разделе предстоящих мероприятий прямо на афише написано "Отмена концерта". Причины не сообщаются.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге также отменили концерт местной группы "Курара". После этого в сети появилась информация о том, что администрация президента якобы рассылает главам регионов и городов черный список артистов. Среди них был и лидер группы - Олег Ягодин.