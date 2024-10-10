Лидера екатеринбургской группы "Курара" внесли в черный список музыкантов

Лидера екатеринбургской группы "Курара" Олега Ягодина внесли в черный список музыкантов, чьи выступления не приветствуются на российских сценах. Соответствующий список якобы был отправлен региональным властям напрямую из Администрации президента.

Telegram-канал Baza, со ссылкой на источник, опубликовал документ, присланный из министерства культуры Красноярского края.

"В целях сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также недопущения негативного общественного резонанса, который может быть использован несистемной оппозицией для дискредитации органов власти, при проведении на территории городских округов культурно-массовых мероприятий (в том числе на коммерческих площадках) рекомендуем не привлекать в концертные выступления музыкальных исполнителей, внесенных в перечень", - говорится в документе.

Там также сказано, что перечень не подлежит разглашению. Всего в списке находится 32 исполнителя, среди которых также Глеб Самойлов - Агата Кристи, Дора, Dead Blonde и Слава Марлоу.