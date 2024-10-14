14 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор установил возбудитель острой кишечной инфекции в школе Екатеринбурга

Специалисты сумели установить возбудитель острой кишечной инфекции в школе №79 в Екатеринбурге. Число пострадавших заметно увеличилось.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на данный момент из лечебных организаций поступила информация о 32 заболевших учениках. Новые случаи были выявлены при активном взаимодействии медработников и сотрудников Роспотребнадзора с семьями школьников.

Лабораторно установлен возбудитель инфекции. По данным ведомства, это норовирус 1 типа, который выявлен и у заболевших школьников, и у работника столовой. В Роспотребнадзоре считают, что к распространению инфекции могло привести нарушение санэпидрежима на пищеблоке при носительстве возбудителя сотрудниками столовой.

Носителей ОКИ из числа сотрудников отстранили от работы, а школа переведена на дистанционный режим до 18 октября. Организатору питания (ООО "Столовая №41") и школе №79 даны предписания о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях. В самой школе проведена заключительная дезинфекция с лабораторным контролем.

Расследование продолжается. Ранее на массовое отравление школьников в Екатеринбурге (сообщалось, что пострадавших может быть около 20) обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело.

Теги: школа, инфекция, Роспотребнадзор, столовая, Екатеринбург


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