Глава СК поручил возбудить дело после массового отравления школьников в Екатеринбурге

На массовое отравление школьников в Екатеринбурге обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ученики одной из школ столицы Урала почувствовали недомогание и обратились за медпомощью с признаками отравления. Отмечалось, что причиной могли стать продукты, использованные в приготовлении блюд в школьной столовой.

Сейчас следователями СКР проводится проверка, назначены необходимые судебные экспертизы. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Также он затребовал доклад об уже установленных обстоятельствах. По какой именно статье будет возбуждено дело, в ведомстве пока не уточняют.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, речь идет о школе №79 в Екатеринбурге: там зафиксированы случаи острой кишечной инфекции среди учеников. По данным на минувшие выходные, из лечебных организаций поступила информация о 10 заболевших, один ребенок госпитализирован.

Для выявления возбудителя инфекции проводится обследование детей. На пищеблоке школы отбираются пробы готовой продукции, сырья, воды, и т.д. Кроме этого, персонал пищеблока будет обследован на возбудители кишечных инфекций.

Также свою проверку организовала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас устанавливается точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью. По предварительным данным, их может быть около 20. В ходе проверки в ведомстве оценят организацию питания в данной школе.