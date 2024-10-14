Политолог: Новое правительство Югры – тектонический сдвиг политики округа

Политолог Александр Безделов считает, что обновление правительства Югры получилось радикальным: шесть новых заместителей губернатора – изменения, претендующие на статус тектонического сдвига в политике ХМАО. С другой стороны, это компромиссное правительство – семь заместителей губернатора сохранили посты в руководстве округа.

Говорит это о нескольких вещах. Во-первых, о способности губернатора Руслана Кухарука к разумному компромиссу, когда кадровые перестановки производятся не ради кадровых перестановок самих по себе, а продиктованы эффективностью того или иного руководителя. О том, что это непростой для губернатора компромисс, говорит тот факт, что количество заместителей осталось на прежнем, по-прежнему самом многочисленном в УрФО уровне – 13 заместителей губернатора. С учетом вакантной должности первого зама по внутренней политике, и все 14.

Во-вторых, если обратить внимание на структурные изменения в правительстве, то становится понятно, что прежняя его архитектура признана новым губернатором неэффективной. Это лишний раз свидетельствует о подходе Руслана Кухарука – меньше политики и игр в сдержки и противовесы внутри команды и больше работы и эффективности, считает Безделов.

По мнению политолога, единственной проблемой на данный момент является отсутствие внутриполитического заместителя. И это – серьезная проблема, так как к выборам в окружную и Государственную думы 2026 г. готовиться нужно уже сейчас. Новый губернатор пока не изменил себе, представляя новую структуру правительства: главное – результат и эффективность, пишет Безделов в своем telegram-канале.