Руслан Кухарук утвердил список глав департаментов Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук утвердил список глав департаментов Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Департамент ЖКК и энергетики возглавит Матвей Каров, который прежде был директором депстроя. Департамент социального развития возглавит экс-депутат гордумы Тюмени и бывший руководитель службы экстренной и неотложной медпомощи в ОКБ № 2 Антон Терехин. Экс-глава управления Госэкспертизы Тюменской области Александр Фролов также перешел в ХМАО. Он будет работать главным архитектором Югры, директором департамента строительства региона.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта возглавляет экс-министр транспорта Новгородской области Артем Литвинов. Его на новый пост назначил Руслан Кухарук этим летом, еще когда занимал должность в качестве врио губернатора. При этом Кухарук сменил директора департамента внутренней политики – Наталью Гулину на Кирилла Харитонова, который был советником Руслана Кухарука во время его предвыборной кампании.

Департамент труда и занятости населения возглавит Роман Белкин - этот пост он занял еще в 2022 году при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции возглавит Александр Деменко - эту должность он получил в 2021 году. Департамент образования и науки продолжит возглавлять Алексей Дренин. Должность директора департамента культуры сохранила за собой Маргарита Козлова, назначенная Комаровой на этот пост в 2023 году, также как и Софья Конух, которая осталась руководить департаментом физической культуры и спорта. Департамент недропользования и природных ресурсов остается под руководством Сергея Филатова.

Сохранили свои должности и директор департамента административного обеспечения Юлия Коняева, директор департамента по управлению государственным имуществом Светлана Петрик, директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Яков Самохвалов, департамента государственного заказа - Сергей Славянский.

Ранее глава региона провел первое заседание частично обновленного состава правительства округа. Был озвучен его персональный состав.