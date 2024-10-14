Кухарук обновил правительство Югры

Губернатор Югры провел первое заседание частичного обновленного состава правительства округа. Озвучен его персональный состав.

Первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев будет курировать департаменты недропользования и природных ресурсов автономного округа, труда и занятости населения автономного округа, службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа. Пост заместителя губернатора получил еще недавно сенатор от Югры Эдуард Исаков. Среди его обязанностей – координация работы власти на местах по вопросам специальной военной операции, взаимодействие с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Также посты заместителей губернатора получили Ирина Чудова, Азат Ислаев, Всеволод Кольцов, Владимир Кильтау, Елена Майер, Наталья Огородникова, Андрей Пилипчук, Анатолий Уткин, Сергей Афанасьев, Вера Дюдина, Павел Ципорин. Лишилась этой должности многолетняя соратница экс-главы региона Натальи Комаровой Елена Шумакова. Членами правительства с правом совещательного голоса стали главы Ханты-Мансийска Максим Ряшин и Сургутского района Андрей Трубецкой.