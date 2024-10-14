Граждане Грузии и Украины объявлены в розыск за подрыв Крымского моста в 2022 году

Граждане Грузии и Украины, которых считают причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году, объявлены в межгосударственный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Александр Инасаридзе и Сергей Андрейченко обвиняются в организации теракта, повлекшего за собой смерть человека, а также в незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору и в контрабанде взрывчатых веществ.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Следствие оценило ущерб от взрыва на мосту на сумму порядка 7 млрд рублей. Организатором теракта следствие считает главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Он заочно арестован и объявлен в розыск.