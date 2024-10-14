Москалькова: 30 тысяч человек эвакуировали из приграничных областей с Украиной

Более 30 тысяч человек эвакуировали из приграничных областей в пункты временного размещения (ПВР), 7 670 из них – дети. Они находятся в 65 регионах России, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью изданию "Аргументы и Факты".

По ее словам, удалось помочь 48 семьям, которые были разлучены с начала спецоперации.

Москалькова рассказала, что регулярно посещает ПВР. Там находятся жители Курской и Белгородской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

"Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлепанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках, — они не успели даже обувь взять. Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали. С болью и слезами рассказывают о том, как лишились всего — жилья, налаженного хозяйства", - сказала омбудсмен.

Украинские боевики атаковали приграничные районы Курской области 6 августа.