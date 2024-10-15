Москалькова: Почти 400 человек погибли в приграничных областях с 2022 года

В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 398 мирных жителей.

Как заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, были ранены 1157 человек. "Расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта", — указала Москалькова, сообщает ТАСС.

Ранее омбудсмен заявила, что более 30 тыс. человек эвакуировали из приграничных областей в пункты временного размещения (ПВР), 7 670 из них – дети. Они находятся в 65 регионах России.