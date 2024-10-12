В Феодосии ликвидировано открытое горение на нефтебазе

Пожарные продолжают бороться с огнем, полыхающим на нефтебазе в Крыму, в Феодосии.

"Горения нет, идет испарение от проливки поврежденных огнем резервуаров, техника работает на охлаждение", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Утром 7 октября стало известно, что в Крыму случилось возгорание на нефтебазе, расположенной в Феодосии. Из-за пожара было перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Для жителей ближайших домов развернули пункты временного размещения. Власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

9 октября сообщалось, что число жителей, эвакуированных в пункты временного размещения после пожара на нефтебазе в Феодосии, возросло до 1 тыс. 129.