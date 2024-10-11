Выброс горючих материалов произошел на горящей нефтебазе в Феодосии

На одном из терминалов горящей в Феодосии нефтебазы произошел выброс горючих материалов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители", - написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что на данный момент зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации ЧС.

Утром 7 октября стало известно, что в Крыму случилось возгорание на нефтебазе, расположенной в Феодосии. Из-за пожара было перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Для жителей ближайших домов развернули пункты временного размещения. Власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

9 октября сообщалось, что число жителей, эвакуированных в пункты временного размещения после пожара на нефтебазе в Феодосии, возросло до 1129.