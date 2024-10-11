Российские военнослужащие сегодня освободили 56 жителей приграничья в Курской области

Российские военнослужащие сегодня освободили 56 жителей приграничья в Курской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Курской области.

"За сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья. В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуировано семь местных жителей, из Большесолдатского – шесть. В настоящее время люди находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что большая группа солдат Вооруженных сил Украины на технике сбежала из Курской области. По его словам, он наблюдал за этим "с высоты полета БПЛА".

9 октября Минобороны заявило, что российские войска вернули под свой контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. В конце сентября Алаудинов сообщил, что противник выбит из 12 ранее захваченных населенных пунктов в Курской области.