Алаудинов: Из Курской области сбежала большая группа ВСУ

Большая группа солдат Вооруженных сил Украины на технике сбежала из Курской области.

Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. По его словам, он наблюдал за этим "с высоты полета БПЛА". Отмечается, что военнослужащие российских подразделений на Курском направлении "сражаются достойно".

Отдельно он отметил 155-ю бригаду морских пехотинцев, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие при наступлении на Курскую область расстреливали всех подряд. Об этом очевидец рассказал военным следователям. Еще один свидетель рассказал, что боевики запретили жителям спускаться в подвалы. Ослушавшихся расстреливали.